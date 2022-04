Ferrari im Himmel, Red Bull nah am Abgrund: War's das schon mit der WM?

GEWINNER: Australien und die Formel 1

Nach zwei Saisonen Corona-Pause gab die Formel 1 ihr Comeback in Melbourne – und die Australier dankten es mit einer Rekordkulisse: 419.000 Besucher zählte man am Rennwochenende, nie kamen mehr Zuschauer zu einer Sportveranstaltung Down Under. Die Umbauten an dem Stadtkurs taten ihr übriges zur Feierstimmung. Zählte man 2017 insgesamt zwei (!) Überholmanöver, gab es heuer dank der drei Beschleunigungszonen und der neuen Rennwagen-Generation etliche Positionskämpfe.

VERLIERER: Aston Martin

Bereits in den Trainings und im Qualifying hatten Sebastian Vettel und Lance Stroll für Blechschäden und Überstunden für die Aston-Martin-Mechaniker gesorgt, kaum besser wurde es im Rennen: Vettel, der nach der Corona-Infektion sein Debüt 2022 gab, rauschte ohne Fremdverschulden in die Mauer. „Schlimmer kann’s jetzt nicht werden“, sagte der vierfache Champion. Als einziges der zehn Teams steht Aston Martin ohne WM-Punkt da. Vettel: „Alles in allem wissen wir, dass dieses Auto schwierig ist.“