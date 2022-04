Pleiten, Pech und Pannen: Red-Bull-Rückstand ist "alarmierend"

Die bescheidene Standfestigkeit sei aber nur das eine von zwei Problemfeldern bei Red Bull Racing. Wie Marko ausführte, hatten Verstappen und der Melbourne-Zweite Sergio Perez im Rennen keine Chance gegen den Ferrari von Leclerc. Verstappen und Marko führten das auf die schnellere Reifenabnutzung zurück. "Wir hatten ein sehr starkes Graining, ich glaube eines der stärksten. Mercedes war phasenweise von der Rundenzeit besser als wir", erklärte Marko. Zwischen drei und vier Zehntel habe Ferrari Red Bull pro Runde abgeknöpft.

"Wir sind nicht in der Lage, so schnell und so leicht ins richtige Reifenfenster zu kommen wie Ferrari. Wir sind deutlich schwerer als Ferrari, ein Gewichts-Handicap von mindestens zehn Kilo. Auf Zeit umgerechnet sind das drei Zehntel", verwies Marko auf einen Rückstand, den er "alarmierend" nannte. Die Scuderia "war in ihrer eigenen Liga", befand Horner. "Wir müssen verstehen, was das Problem ist, und es beheben."