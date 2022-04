Triumph für Leclerc in Australien, Debakel für Verstappen

Charles Leclerc fährt in der Formel-1-Weltmeisterschaft auf und davon. Der Ferrari-Pilot gewann am Sonntag von der Poleposition aus in beeindruckender Manier den Großen Preis von Australien. „Das Auto war unglaublich heute. Was für ein Rennen, und was für ein Tempo“, sagte Leclerc in einer ersten Reaktion. „Wir haben erst drei Rennen gehabt, da ist es schwierig, an die Weltmeisterschaft zu denken. Aber wir haben ein starkes Auto. Wir waren bis jetzt immer da, ich hoffe, es geht so weiter.“