ORF-Duo Wurz/Hausleitner im Pyjama: "Sonst schläfst du im Adams-Kostüm"

Das ORF-Kult-Duo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz ist immer für einen Spaß zu haben und sich nicht zu schade, den Formel-1-Stars auch in den Nachtstunden auf die Reifen zu schauen. So meldete sich das Kommentatoren-Duo auch in der Nacht auf Freitag, genauer gesagt um 4.50 Uhr bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Es stand das erste freie Training vor dem Rennen in Australien an. Passend zur Uhrzeit trugen die Beiden einen Pyjama. Wurz teilte ein Bild davon auch auf Social Media.