Ferrari in Australien voran: Trainingsbestzeit von WM-Leader Leclerc

Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist am Trainingstag vor dem Gro├čen Preis von Australien in Melbourne der Schnellste gewesen. Der F├╝hrende der Formel-1-Weltmeisterschaft nach zwei Rennen setzte in der zweiten Session eine Runde von 1:18,978 Minuten auf den adaptierten Kurs im Albert Park, Weltmeister Max Verstappen lag im Red Bull +0,245 hinter dem Mann aus Monaco. Die drittschnellste Zeit fuhr Carlos Sainz im zweiten Ferrari, der Spanier war davor Bester im ersten Training.