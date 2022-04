Vettel über Ukraine-Krieg: "Unschuldige Menschen werden getötet"

"Absolut schrecklich"

Aston-Martin-Fahrer Vettel wählte bei der Medienrunde drastische Worte und wurde emotional. "Unschuldige Menschen werden getötet, Frauen und Kinder werden getötet. Es ist absolut schrecklich, was passiert", sagte der Hesse. Es gebe "sehr viele Menschen, die bereit sind zu helfen. In den Nachbarländern oder in anderen Ländern in Europa", sagte Vettel: "Viele Dinge, die benötigt werden, sind sehr einfach. Essen, Decken - was auch immer. Um diese Dinge zu liefern, braucht man Geld." Die Formel 1 könne helfen, dieses zu beschaffen.

Die Motorsport-Königsklasse arbeitet im Rahmen einer Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine bereits mit Unicef zusammen.