Die Formel 1 dreht durch: Vom Hamilton-Kracher bis zur Causa Horner

Am 23. Februar, exakt eine Woche vor dem ersten Formel-1-Rennen der neuen Saison in Bahrain, wird die sechste Staffel der genre-prägenden Doku "Drive to Survive" auf Netflix abrufbar sein. Die wenigen Kritikpunkte an dem Erfolgsformat zielen auf eine Überdramatisierung der Ereignisse ab. Aktuell scheint eine Zuspitzung gar nicht mehr nötig, wirkt doch die Realität gerade unrealer als jedes Drehbuch.