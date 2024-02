Anhörung am Freitag: Für Red-Bull-Teamchef Horner wird es ernst

Nach den Vorwürfen gegen Red-Bull-Teamchef Christian Horner wegen unangemessenen Verhaltens gegenüber einer Mitarbeiterin soll es an diesem Freitag eine Anhörung geben. Wie die englische Times berichtete, soll die Befragung des 50-Jährigen in der Zentrale des Formel-1-Rennstalls in Milton Keynes stattfinden.