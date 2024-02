DTM-Champion Preining: "Ich bin kein Ronaldo, kann ganz normal leben"

Das weiß ich noch nicht. So wie es aussieht, stehen wieder die 24 Stunden auf dem Nürburgring auf dem Programm. Beim Heimrennen meines Teams wäre es schon schön, wenn wir was reißen und nicht wieder den Zieleinlauf daheim auf der Couch vor dem Fernseher miterleben.

Vom Level her gar nicht so weit. Natürlich gibt es Ausnahmefahrer wie Verstappen oder Hamilton. Aber auch da wäre die Leistung interessant, wenn alle dasselbe Material haben. Es ist ein anderes Fahren, in der DTM gibt es mehrere unterschiedliche Sieger.

Wie würde ein Verstappen in der DTM abschneiden? Würde er Sie schlagen?

Das werden wir nie wissen. Aber es wäre arrogant von mir zu behaupten, ich sei besser. Verstappen würde mit ausreichend Vorbereitung auch in dieser Serie erfolgreich sein und den Titel holen. So gesehen bin ich froh, dass er Formel 1 fährt.

Was machen Sie abseits der Rennstrecke?

Ich bin unterwegs. 2023 hatte ich 96 Flüge.

Ein cooles Leben, oder?

Jein, du siehst in Wahrheit nur den Flughafen und die Rennstrecke. Kulturell gesehen ist es völlig egal, ob ich in Japan, in den USA oder in Europa fahre. Aber ich weiß es zu schätzen, weil viele Menschen nicht so herumkommen wie ich. Ich lerne Menschen aus aller Welt kennen. Ansonsten spiele ich gerne Fußball.