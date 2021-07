"Kleiner Löwe" Russell: Im Wartestand für die Beförderung

Schon vor einigen Wochen hatte Russell erklärt, jeder würde gerne in einem Team gegen den besten Fahrer antreten. "Ich würde diese Herausforderung lieben, denn der Druck wäre weg und ich würde mich in einer Win-Win-Situation befinden."

Vollstes Selbstvertrauen

An Selbstvertrauen und Hartnäckigkeit mangelte es Russell bereits vor dem Formel-1-Start nicht. Schon 2018 wollte er das Williams-Cockpit haben. "Er kam mit einer Powerpoint-Präsentation zu mir, in der er zeigen wollte, warum er unser bester Fahrer sein würde. So etwas habe ich noch nie bekommen", erinnerte sich der damalige Technikchef von Williams, Paddy Lowe, an das ungewöhnliche Treffen.

"Ich dachte mir, anstatt mich hinzusetzen und jemandem zu erzählen, wie gut ich bin, ist es doch besser, es zu Papier zu bringen und die Statistiken aufzulisten, die das untermauern", erläuterte Russell.

Mit seinem achten Platz in der Qualifikation von Silverstone am Freitag betrieb er nun Werbung in eigener Sache für eine Beförderung. "Das war das beste Qualifying, das wir je hatten", sagte Russell am Freitag. "Ich bin in einen Groove gekommen, es lief einfach."

"Ein kleiner Löwe im Auto"

Ein dickes Lob gab es von seinem vielleicht künftigen Boss. "Es ist eine Augenweide, ihm zuzusehen", befand Toto Wolff. "Er ist ein kleiner Löwe im Auto." Der große Löwe mit sieben WM-Titeln, 98 Rennsiegen und 100 Pole Positionen müsste dann Hamilton sein.

Auch der zweifache Champion Fernando Alonso hält viel von Russell. "Ich denke, dass er in Zukunft die Möglichkeit haben wird, auf Podien zu stehen und um Rennsiege zu kämpfen, wenn er zu Mercedes geht", meinte der Spanier nach einem packenden Zweikampf mit Russell in Spielberg. "Es werden also andere Zeiten für ihn kommen."