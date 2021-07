Hamilton-Pole bei der Sprint-Premiere in Silverstone

Spannend wurde es ganz zum Schluss noch einmal, weil Hamilton im letzten Sektor ein Fehler unterlaufen war. Doch Verstappen konnte mit seinem Red Bull nicht mehr am Briten vorbeiziehen, hatte am Ende 75 Tausendstel Rückstand. In Startreihe zwei stehen heute Valtteri Bottas (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari). Williams-Pilot George Russell schaffte es zum zweiten Mal in Folge in Q3, holte sich Startplatz acht.