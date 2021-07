Warum die Skepsis vor der Revolution in der Formel 1 groß ist

Die Vorbehalte sind groß vor einem echten Experiment in der Formel 1. Erstmals probiert man an diesem Wochenende in Silverstone ein ganz neues Format aus. Die 140.000 Fans werden schon am Freitag ein Qualifying zu sehen bekommen. Um die Startaufstellung für das Rennen geht es trotzdem erst am Samstag.

Was ist jetzt neu am Freitag?

Statt zwei Trainingseinheiten gibt es nur noch eine einstündige. Danach wird am Abend (!) um 19 Uhr das Qualifying nach dem altbekannten Modus gestartet – mit Q1, Q2 und Q3. Die späte Startzeit soll möglichst viele Menschen vor die TV-Geräte locken.