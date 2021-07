Covid-positiv: McLaren-Boss Zak Brown verpasst Großbritannien-GP

"Alle drei Fälle stehen in keinem Zusammenhang und werden nun in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Regierung isoliert", teilte der Rennstall mit. Die Arbeit von McLaren für den Grand Prix von Großbritannien am Sonntag sei unbeeinträchtigt. Brown selbst erklärte: "Ich habe alle meine engen Kontakte benachrichtigt und isoliere mich gemäß den Richtlinien der Regierung." Der US-Amerikaner will sein Team nun von zuhause aus unterstützen.

Weitere Angaben um den Gesundheitszustand der Betroffenen gibt es noch nicht.