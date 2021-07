Silverstone erlebt Premiere der Sprint-Qualifikation

Mitten in der Formel-1-Saison gibt es am Wochenende in Silverstone eine Neuerung im Reglement: in vorerst insgesamt drei Sprint-Qualifikationen gibt es zusätzliche Punkte für die Top 3, die Premiere ist am Samstag (17.30 Uhr). Die herkömmliche Qualifikation wird schon am Freitag abgehalten. Neben Silverstone sind 2021 noch Monza sowie entweder Brasilien oder die USA für die weiteren Rennen im Gespräch. Ob sich das neue Format durchsetzt, hängt auch vom Feedback der Fahrer ab.

Die Neuerung, die einstimmig von FIA, Formel 1 und allen zehn Teams am 26. April beschlossen wurde, soll zusätzliche Spannung in die "Königsklasse" bringen, ist im Motorsport aber nichts Neues. In der Formel 2 gibt es Sprintrennen schon lange. In der Formel 1 wird es nun einem Test unterzogen.