Warum die Formel 1 ab 2022 langsamer wird

Eine neue Aerodynamik soll dafür sorgen, dass der Luftstrom hinter dem Auto verbessert wird, damit die Wagen einander einfacher folgen können. Dies wiederum soll das Überholen erleichtern. Die größten Änderungen befinden sich am Unterboden. Kanäle leiten den Luftstrom zum Diffusor am Heck und erzeugen einen Unterdruck, der das Fahrzeug an den Boden saugt. Über den Vorderrädern befinden sich zum ersten Mal kleine Luftleitbleche, die Verwirbelungen reduzieren sollen. Laut Studien verliert ein aktuelles Formel-1-Auto beim Hinterherfahren in 20 Metern Entfernung 35 Prozent Abtrieb. Bei den Boliden des Jahres 2022 sollen es nur noch vier Prozent sein. Damit wird es möglich sein, auch in Kurven dem Vordermann folgen zu können.