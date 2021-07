Hamilton kontert Ecclestone: "Bin viel besser als früher"

Den siebenmaligen Weltmeister treibt mittlerweile mehr an, als die Sehnsucht nach weiteren Siegen. Auch wenn diese Begierde natürlich immer noch riesig ist. „Davon träume ich und darauf arbeite ich hin“, sagte Hamilton der BBC über diesen achten WM-Titel, mit dem er sogar Michael Schumacher hinter sich lassen würde. „Ich bin extrem getrieben. Aber es ist eine große Aufgabe.“

Hamilton, der väterlicherseits karibische Wurzeln hat, ist in Silverstone der Rekordgewinner. 32 Punkte Rückstand auf den fast schon traumwandlerisch sicher fahrenden Max Verstappen im Red Bull muss er aufholen. Hamiltons Treibstoff findet sich aber eben auch abseits des Asphalts. „Als ich jünger war, wollte ich als einer der besten Formel-1-Fahrer angesehen werden. Aber mit der Zeit habe ich den Erfolg gehabt, und die Freude, die das mit sich bringt, ist immer nur von kurzer Dauer“, befand der 98-malige Grand-Prix-Gewinner.

Was bleibt also, wenn er die Königsklasse des Motorsports einmal verlässt? Bis Ende 2023 läuft sein neuer Vertrag noch. Hinterlässt er ein Erbe über Zeiten und Siege hinaus? Da kommt die Studie einer nach ihm benannten Expertenkommission ins Spiel. Hamilton will Minderheiten den Zugang in den Motorsport erleichtern. Das wäre die „wertvollste Sache“ für ihn, räumte er ein. Es soll ein „Teil meines Vermächtnisses“ werden.