Hamilton vor Spielberg II: "Nicht in Negativ-Blase kommen"

Angesichts des immer größer werdenden Rückstandes auf Max Verstappen versucht Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton den Kopf hoch zu halten. Vor dem zweiten Rennen in Spielberg gab sich der Titelverteidiger trotz der bereits 18 Punkte Rückstand kämpferisch. "Wir arbeiten so hart wie möglich, um die Lücke schließen zu können", sagte der Brite. "Wir wollen alles tun um zu verhindern, in eine Negativ-Blase zu kommen."

Bei Mercedes herrscht derzeit etwas Verwirrung seit Teamchef Toto Wolff vergangenen Sonntag in Österreich erklärt hatte, dass man die Konzentration bereits voll auf das 2022er-Auto gerichtet habe. "Wir haben noch viele Rennen und wir müssen weiter Druck machen. Wir sind die Weltmeister", forderte Hamilton postwendend und noch vor dem "Rematch" am kommenden Sonntag (15.00 Uhr/ORF 1) erneut auf dem Red Bull Ring. Der Engländer will bekanntlich zum achten Mal Weltmeister und damit der erfolgreichste Fahrer in der Motorsport-Königsklasse werden.