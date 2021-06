Max Verstappen triumphiert beim Formel-1-Grand-Prix in Spielberg

Vorne setzte sich Verstappen ab, Hamilton konnte nicht ganz folgen. Der Rest des Feldes fuhr in der zweiten Liga hinterher. In der Phase der Boxenstopps verlor Red Bulls Sergio Pérez seinen dritten Platz an Valtteri Bottas im Mercedes.

Verstappen war in keiner Phase des Rennens gefährdet und blieb souverän vor Hamilton. "Ich kann diese Lücke nicht schließen", funkte Hamilton an seine Box, als der Rückstand bereits acht Sekunden betrug. Tatsächlich war Verstappen nicht zu schlagen und durfte nach 71 Runden jubeln. Hamilton hatte sich davor noch einen Satz frischer Reifen und den Extra-Punkt für die schnellste Runde geholt.

Mit einem zweiten Boxenstopp versuchte Pérez noch einmal Druck auf Bottas zu machen. Tatsächlich fuhr der Mexikaner eine schnellste Runde nach der anderen, zu einem Überholmanöver kam es nicht mehr, Bottas blieb auf Rang drei und durfte mit auf das Podest.