Schrecksekunde beim zweiten Formel-1-Training in Spielberg

Zu einer äußerst gefährlichen Szene kam es 18 Minuten vor Ende des zweiten Trainings auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Der Finne Valtteri Bottas drehte sich in der Boxengasse, wo die Fahrer der Teams vor ihren Garagen stehen. "Ich hatte Probleme mit dem Aufwärmen der Reifen", sagte der Mercedes-Pilot am Boxenfunk. Zum Glück blieb der Dreher ohne Folgen, es kam niemand zu Schaden, die Mitarbeiter des McLaren-Teams schoben den Mercedes zurück, dann konnte Bottas weiterfahren.

Die Aktion wurde allerdings nach der Session von den Stewards untersucht. "So ein Fehler in einer gefährlichen Zone darf eigentlich nicht passieren", sagte Christian Klien auf ServusTV. "Das war ein klarer Fahrfehler. Er hat die Kupplung zu stark schnalzen gelassen, an einem Punkt, wo es nicht sein muss. Man hat gesehen, dass Valtteri unter Druck ist."