Warum Red Bull beim Formel-1-Heimspiel diesmal Favorit ist

Auf den Bergen rund um Spielberg rinnt der letzte Schnee in der Sonne davon wie ein Erdbeer Combino in der Hand einer Dreijährigen im Wiener Gänsehäufel. Und bei Mercedes schmilzt die Hoffnung auf den achten WM-Titel in Serie. Rechtzeitig vor dem doppelten Heimrennen (27. Juni/4. Juli) in Österreich hat Red Bull zu alter Stärke zurückgefunden.

Drei Siege in Serie feierte Red Bull zuletzt, das gab es seit 2013 nicht mehr – und damals holte das Team mit Sebastian Vettel überlegen den WM-Titel.