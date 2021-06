Formel 1: Hamilton spricht sich für Bottas als Teamkollegen aus

Der Finne Valtteri Bottas war nach zuletzt eher mäßigen Leistungen in die Kritik geraten. Es stand (und steht) im Raum, dass er nach der Saison vom Briten George Russell (derzeit Williams) abgelöst werden könnte. Doch was sagt Hamilton zu Russell? Die Antwort ist zurückhaltend: "Er ist nicht mein Kollege. Also kann ich zu diesem Thema nichts sagen."