Ruhe vor dem Sturm: Aufregung in Spielberg vor beiden Grands Prix

Für den Grand Prix von Österreich am ersten Juli-Wochenende, bei dem die strikten Corona-Bestimmungen fallen sollen, wird praktisch volles Haus erwartet. Die Unterkünfte seien in der gesamten Region sehr voll, bei den Campingsplätzen gibt es noch Kapazitäten, allerdings sei man da auch alles hochgefahren, was möglich sei. Rund 20 Hektar an Wiesenflächen stehen für Zelte und Campingvans zur Verfügung.

Holländische Fans im Anmarsch

Am Donnerstag waren diese Flächen großteils noch leer, vereinzelt haben Camper ihre Zelte aufgeschlagen. Der Partystadl in Flatschach stand schon bereit, wird allerdings erst am zweiten Wochenende seine Pforten öffnen. Das erste Grand-Prix-Wochenende dürfte also so etwas wie die Ruhe vor dem großen Sturm werden. Für das zweite Rennen werden derzeit rund 90.000 Zuschauer erwartet. Karten sind noch erhältlich. "Und auch die Holländer kommen wieder. Wir gehen von orangen Tribünen aus", so die Tourismuschefin.

Nachdem bereits im Vorjahr zwei Grands Prix stattgefunden haben und die Teams sich die Tage dazwischen die Zeit vertreiben mussten, habe der Tourismusverband diesmal noch mehr Angebotspakete geschnürt: "Die Palette reicht von kulinarischen Verkostungen wie etwa sogenannter Kühbrein-Most oder Wein. Wir bieten eine Alm-Olympiade mit Gummistiefelwerfen und Eutermelken an. Hinzu kommen Wanderungen, Rennrad- oder Mountainbiketouren oder Laufrunden in der Nähe der Quartiere," zählte Machner auf.

Heuer bietet man vor allem auch den internationalen Journalisten ein eigenes Programm zwischen den beiden Grands Prix an. Da reicht das Angebot von einer Zirben-Tour am Montag über einen Besuch im Käfer-Museum oder auch Golfen, Radtouren oder Wanderungen. Ein ähnliches Programm will man auch im August zwischen den beiden MotoGP-Rennen anbieten.