15.000 Zuschauer für Formel 1-GP in Spielberg genehmigt

Unter den Gästen am Sonntag beim Grand Prix der Steiermark wird auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sein, der in Begleitung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kommen will. Am Montag waren noch Tickets online (www.projekt-spielberg.com) zu bekommen. Wer dabei sein will, muss jedenfalls vorab kaufen, denn eine Tageskasse wird es am Ringgelände nicht geben.Außerdem ist für den Zutritt auf das Gelände der gültige Nachweis über die Erfüllung der 3-G-Regel (getestet, geimpft, genesen) erforderlich. Die 3-G-Nachweise werden nur auf Deutsch und Englisch akzeptiert. Es wurde dringend eine Anreise mit einem gültigen Nachweis empfohlen, um Wartezeiten vor Ort zu vermeiden. Direkt an den Parkplätzen werden Testmöglichkeiten gegen Bezahlung angeboten.