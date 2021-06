Erster Sieg nach der schweren Verletzung für Motorrad-Star Márquez

In der Auslaufrunde stellte Marc Márquez sein Motorrad ab, schlug die Hände über dem Kopf zusammen und ging in die Knie. Der Spanier konnte es selbst kaum fassen, erstmals seit seinem Oberarmbruch konnte der 28-Jährige wieder ein Rennen in der MotoGP gewinnen. Im Juni 2020 war er beim Auftakt in Jerez schwer gestürzt und musste den Rest der Saison auslassen.