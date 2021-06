MotoGP: Oliveira sorgte in Barcelona für ersten KTM-Saisonsieg

Der aus dem vierten Startplatz ins Rennen gegangene Miguel Oliveira hat am Sonntag das MotoGP-Rennen beim Motorrad-Grand Prix von Katalonien in Barcelona gewonnen und für den ersten Saisonsieg für KTM gesorgt. Der Portugiese setzte sich vor 19.300 Zuschauern vor dem Franzosen Johann Zarco und dem Australier Jack Miller (beide Ducati) durch. Poleposition-Mann Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) wurde wegen einer Zeitstrafe nach einem Regelverstoß auf den sechsten Rang zurückgereiht. Er musste zudem wegen eines Materialfehlers die letzten Runden in einer offenen Lederkombi absolvieren. Der Franzose bleibt aber weiter WM-Leader mit 115 Zählern vor Zarco (101) und Miller (90).

Der sechsfache Weltmeister Marc Marquez befindet sich weiter in der Krise, er fiel zum dritten Mal in Folge aus und blieb ohne Punkte. Auch Siebenfach-Champion Valentino Rossi fiel in einem Rennen mit zahlreichen Sturzopfern aus, nur 15 Piloten erreichten das Ziel.

Im KTM-Lager herrschte nach dem ersten Saisonsieg großer Jubel. Nach Rang zwei vergangenen Sonntag in Mugello erklomm Oliveira diesmal das oberste Podest.