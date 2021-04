MotoGP-Star Marquez kehrt in Portugal auf die Rennstrecke zurück

Marc Marquez kann endlich wieder Rennen fahren. Der achtfache Motorrad-Weltmeister, davon sechs in der MotoGP, kehrt nach langer verletzungsbedingter Pause am kommenden Wochenende in Portugal in den Grand-Prix-Zirkus zurück. Der 28-jährige Spanier musste in den vergangenen Monaten Geduld aufbringen. Im vergangenen Juli war er beim Saisonauftakt, im Grand Prix von Spanien in Jerez, gestürzt und hatte sich dabei den rechten Oberarm gebrochen.

"Ich bin sehr glücklich. Die Ärzte haben mir gestern grünes Licht gegeben. Es waren neun schwere Monate mit unsicheren Momenten und jetzt kann ich endlich wieder meiner Leidenschaft nachgehen", postete Marquez auf Facebook.