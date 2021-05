Heuer zwei MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg

Der Motorrad-Grand-Prix von Finnland, der für 11. Juli geplant war, musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Zu rigoros waren die Einreisebestimmungen für Finnland. Einspringen wird Österreich. Wie der Internationale Motorradverband (FIM) am Freitag bekanntgab, wird der "Große Preis der Steiermark" in den Rennkalender aufgenommen. Das Rennen wird am 8. August stattfinden, eine Woche vor dem "Großen Preis von Österreich".