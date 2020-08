Motorrad: Oliveira sorgte für den ersten Heimsieg für KTM

Eine Woche nach dem Motorrad-GP von Österreich ist am Sonntag in Spielberg auch beim GP der Steiermark das MotoGP-Rennen unterbrochen worden. Der WM-Dritte Maverick Vinales musste bei der Anfahrt auf Kurve 1 wegen eines offensichtlichen Bremsdefektes bei über 200 km/h von seinem Motorrad springen. Dieses schlug danach im Air Fence ein und begann zu brennen. Yamaha-Pilot Vinales blieb unversehrt.

Der Portugiese Miguel Oliveira bescherte KTM den ersten Heimsieg in der MotoGP-Klasse. Der 25-Jährige aus dem Kundenteam Tech 3 setzte sich im Finish vor dem Australier Jack Miller (Ducati) durch. Mit seinem Premierensieg in der Königsklasse beendete Oliveira auch die Ducati-Dominanz in Spielberg nach fünf Siegen in Serie.