TV-Moderatorin Andrea Schlager: Bei der MotoGP in der Poleposition

Wie ist "Il Dottore" Valentino Rossi?

Der Doktor ist ein Vollprofi in jedem Bereich. Vom ersten Interview an hatten wir immer Spaß, er weiß, was wir von ihm wollen. Wenn er eine Frage nicht beantworten will, dann tut er so, als würde er sie nicht verstehen. Man kann ihm dafür nicht böse sein. Er ist ein lustiger Kerl.

KTM-Pilot Brad Binder hat gemeint: Rossi ist MotoGP. Unterschreiben Sie das, auch wenn es seit Jahren einen Marc Márquez gibt?

Ja. Rossi hat die MotoGP mit aufgebaut und zu dem gemacht, was sie heute ist. Wenn er in Italien vor Zuschauern aufs Podest fährt, dann weißt du in der Sekunde, wer er ist und was er für den Sport bedeutet.

Sie sind auf Social Media aktiv. Wie sehr gehört das zum Leben für Sie dazu?

Mittlerweile ist es sehr wichtig, weil es ein eigener Geschäftszweig geworden ist. Es ist deine eigene Vermarktung. Instagram macht mir viel Spaß als Plattform, um schöne Bilder zu teilen. Ich nütze es als etwas Positives, kann entscheiden, was ich preisgebe.

Haben Sie schon schlechte Erfahrungen gemacht?

Ganz ehrlich, ich habe großes Glück. Bei 30.000 Followern sind halt ein paar dabei, die einem den Spaß verderben wollen. Aber das lasse ich nicht zu.

Gab es nie sexistische Kommentare?

Ich habe bisher nicht viel Bösartiges erlebt. Der Respekt ist in 99 Prozent der Fälle vorhanden. Sollte sich das ändern, werde ich meine Konsequenzen daraus ziehen.