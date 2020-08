Aufstieg des Sonntagsfahrers: Die unerwartete Karriere des Brad Binder

Pit Beirer, Motorsport-Direktor bei KTM, hebt Binders eisernen Willen hervor. "Du brauchst schon einen außergewöhnlichen Antrieb, wenn du deine Tasche packst und von Südafrika aus nach Europa aufbrichst." Der Red Bull Rookies Cup wurde zum Wendepunkt in der noch jungen Karriere. Binder lernte schnell, wie auch Auinger weiß: "Er hat schnell erkannt, was ihm fehlt und was er von einem Motorrad braucht, um die beste Leistung bringen zu können."

Im Rookies Cup wurde er Gesamt-14., dann 5. und 7., erhielt danach eine Wildcard für die Moto3. Vater Trevor hatte seine Zweifel, ob er den Sohn weiter finanzieren sollte. Letztlich zahlte sich das Risiko aber aus. In der dritten Saison holte Binder den WM-Titel und stieg in die Moto2 auf. In den folgenden drei Saisonen belegte er am Ende die Plätze acht, drei und zwei.