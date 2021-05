"Geschwindigkeiten sind irre": Warum die MotoGP gefährlicher wird

Sein Leben ist der Motorsport. Mike Leitner, 58, fuhr in den 1980er Jahren in der 125-WM mit, danach war er viele Jahre lang Chefmechaniker bei Honda an der Seite von Ausnahmekönner Dani Pedrosa. Seit 2015 ist der Mann aus St. Wolfgang Race-Manager bei KTM und mitverantwortlich für den rasanten Aufschwung des österreichischen Teams seit dem Einstieg in die MotoGP 2017. Im Vorjahr schaffte KTM die ersten drei Rennsiege in der schnellsten Motorrad-Serie der Welt.