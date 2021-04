MotoGP-Star Márquez: "Habe gelernt, meinen Körper zu verstehen"

Was Valentino Rossi in den ersten zehn Jahren dieses Jahrtausends war, war Marc Márquez für das zweite Jahrzehnt. Beide Fahrer hoben ihren Sport auf ein neues Niveau. Rossi holte sieben WM-Titel in der Königsklasse (damals noch 500cm³, danach MotoGP), in den 10er-Jahren war dann Márquez in der MotoGP sechs Mal nicht zu schlagen.

Mit seinen 42 Jahren ist der Italiener Rossi noch immer der große Star der Szene, er lockt die meisten Zuschauer an die Strecke – sofern diese zugelassen sind. Doch für den Yamaha-Fahrer läuft es schon länger nicht mehr. Sein letzter Rennsieg stammt aus dem Jahr 2017, im Vorjahr beendete er die WM auf dem 15. Platz. So schlecht war er in seiner 25 Jahre andauernden Karriere noch nie.

Márquez brachte 2020 überhaupt keine Ergebnisse. Der Grund war ein schwerer Sturz im ersten Saisonrennen. Die Folge: ein Oberarmbruch, ein missglückter Comebackversuch, Schmerzen, drei Operationen. Doch nach fast neunmonatiger Rennpause wird er am kommenden Wochenende beim Grand Prix von Portugal in Portimão an den Start gehen.