Wie Motorrad-Star Márquez an seinem Comeback arbeitet

Eigentlich wollte sich MotoGP-Superstar Marc Márquez den WM-Titel 2020 nur abholen. Als klarer Favorit war er in die Corona-Saison gestartet. Doch der Spanier stürzte schon in Jerez schwer und brach sich den rechten Oberarm. Er versuchte das fast Unmögliche, doch den Versuch, am Wochenende darauf wieder zu starten, musste er abbrechen.

Vielleicht war Márquez übermotiviert, lange ist mittlerweile sein Leidensweg, drei Operationen liegen hinter ihm. Die letzte musste er am 3. Dezember über sich ergehen lassen, als eine Knochentransplantation vorgenommen wurde.