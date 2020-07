Wunderheilung? Weltmeister Márquez auf dem Weg nach Jerez

Am Sonntag war Marc Márquez beim MotoGP-Auftakt in Jerez schwer gestürzt. Der siebenfache Weltmeister aus Spanien zog sich dabei einen Bruch des Oberarms zu, am Dienstag wurde der 27-Jährige in Barcelona operiert. Márquez wurde erfolgreich eine Titanplatte eingesetzt, Nerven waren zum Glück nicht betroffen.

Trotzdem war klar, dass Márquez mehrere Rennen fehlen wird. Dass er bei den Rennen in Spielberg (16./23. August) ein Comeback geben könnte, war schon eine optimistische Prognose.