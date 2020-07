Nach der Verletzung von Márquez haben die Verfolger freie Fahrt

Genau das ist dem 27-jährigen Spanier beim WM-Auftakt in Jerez passiert. Er fiel nach einem Ausritt ans Ende des Feldes zurück; bei der furiosen Aufholjagd bewies er sein akrobatisches Fahrkönnen; bei der Attacke auf Rang zwei wurde er von seiner Honda brutal abgeworfen – Oberarmbruch. Der sechsfache MotoGP-Weltmeister wird heute in Barcelona operiert.

Nach der schweren Verletzung ist klar, dass Márquez einige WM-Läufe verpassen wird. Ist das jetzt die unerwartete WM-Chance für die Konkurrenz? Drei Fahrern wird Großes zugetraut:

Fabio Quartararo: Der 21-Jährige hat das Potenzial, Weltmeister zu werden. Der Franzose nützte am Sonntag seine Chance und gewann sein erstes MotoGP-Rennen.

Maverick Viñales: Der 25-jährige Spanier hat in der MotoGP sieben Mal gewonnen und zuletzt seinen Yamaha-Teamkollegen Valentino Rossi (41) klar in den Schatten gestellt. Am Sonntag winkte er als Zweiter vom Siegespodest.

Andrea Dovizioso: Der 34-jährige Italiener hat die Erfahrung von 216 MotoGP-Rennen und die Motor-Power seiner Ducati. Nach drei Vizeweltmeistertiteln in Serie ist die Saison 2020 vielleicht seine letzte Chance, um sich den WM-Traum zu erfüllen.

Für das Honda-Team von Marc Márquez ist der Ausfall jedenfalls eine sportliche Katastrophe. Alles war auf den Nummer-1-Fahrer ausgerichtet. Márquez’ Teamkollege ist sein Bruder Alex Márquez (24). Dieser fuhr in Jerez zwar in die Punkteränge, hat aber (noch) nicht die Klasse, ganz vorne mitzumischen.