Verstappen jubelt: Geniestreich brachte Red Bull den nächsten Sieg

Der Circuit Paul Ricard ist beliebt bei Testfahrern. Auf eine riesige Asphaltfläche nahe der südfranzösischen Ortschaft Le Castellet ist eine Rennstrecke gepinselt. Sollte etwas passieren, haben Ausritte kaum Folgen.

Was bei Tests ein Segen ist, ist für die Rennspannung ein Fluch. Die 15.000 zugelassenen Fans auf den Tribünen sahen wie so oft in Le Castellet 50 Runden lang ein wenig aufregendes Rennen ehe es im Finale doch spannend wurde. Eineinhalb Runden vor Schluss ging Max Verstappen an Lewis Hamilton vorbei und gewann den 13. Grand Prix seiner Karriere.