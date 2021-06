Vor dem Heimspiel in Spielberg: Red Bull im Hoch, Mercedes ratlos

Show

Nach Jahren der Mercedes-Dominanz gibt es heuer einen epischen Zweikampf um den WM-Titel. Kleinste Fehler entscheiden, wie etwa zuletzt das Malheur von Hamilton beim Re-Start in Baku. Eine gewagte Strategie kann sich als Geniestreich entpuppen, siehe Red Bull mit dem zweiten Boxenstopp am Sonntag in Frankreich.

Fokus auf Ferrari

Während das Fußball-Team groß aufspielte, schlitterten die Italiener in der Formel 1 in ein Debakel. Von den Plätzen 5 (Carlos Sainz jr.) und 7 (Charles Leclerc) gestartet, ging Ferrari leer aus, erstmals im Jahr 2021. Beide Piloten klagten sehr früh über starkes Graining, also über die Tatsache, dass sich Gummikörner von der Lauffläche der Räder lösen.