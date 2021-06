Corona-Lockerungen? Die Formel 1 bleibt eine Hochsicherheitszone

15.000 sind für den Grand Prix der Steiermark am Sonntag zugelassen, 90.000 werden zum zweiten Rennen am 4. Juli erwartet, wenn keine Beschränkungen mehr gelten. Die Ränge werden wieder voll sein, die Fan-Zone wird hinter der Niki-Lauda-Kurve aufgebaut, der Paddock-Club der Formel 1 wird erstmals seit 2019 wieder geöffnet.

Es ist die erste Großveranstaltung in Österreich seit Corona; ein wunderbares Zeichen an alle Zuschauer, dass die Pandemie nun überstanden sein könnte; der Startschuss in einen Sommer, wie man ihn von früher kennt. Abstandsregeln gelten nicht mehr, die Besucher müssen sich einzig an die 3-G-Regel halten.