Die Sieger und Verlierer des Formel-1-Rennens in Spielberg

Sieger: Wetter

Am Freitag zog der Starkregen erst auf, nachdem das zweite Training beendet war, am Samstag regnete es erst in der Nacht und am Sonntag türmten sich Gewitterwolken im Umfeld, zu tröpfeln begann es nach dem Rennen.

Sieger: Organisation

Wieder war Spielberg mit einem zweiten Rennen spontan eingesprungen, wieder zeigten die Organisatoren, dass sie zu den Besten gehören. Die Veranstaltung war (unter strengen Corona-Auflagen) perfekt organisiert, räumlich streng getrennt blieben die „Formel-1-Blase“ und die Zuschauer.

Sieger: Charles Leclerc

Nach einem Schaden in Runde eins fiel der Ferrari-Fahrer zurück. Am Ende wurde er Siebenter – und zum Fahrer des Tages gewählt.