Formel 1: Die unglaubliche erste Runde des Kimi Räikkönen

Am Tag danach wurden wurden der Vergleich mit Ayrton Senna bemüht. Dieser legte vor 27 Jahren in Donington eine ähnlich spektakuläre erste Runde hin. Damals überholte der Brasilianer nacheinander Michael Schumacher, Damon Hill und Alain Prost und stürmte an die Spitze.

Fliegender Finne

Für die Spitzenposition reichte es für Räikkönen am Sonntag am Ende nicht, der Respekt seiner Kollegen war dem Iceman aber sicher. "Kimi ist heute geflogen", staunte etwa Red-Bull-Fahrer Alexander Albon. "Es schien fast, als wäre er auf einer anderen Strecke unterwegs gewesen als wir." Auch Max Verstappen staunte nicht schlecht: "Vielleicht hat ihm seine Erfahrung im Rallyeauto geholfen in der ersten Runde, das war richtig beeindruckend."