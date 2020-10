Besser als Schumacher: Hamilton holt in Portugal Rekordsieg

Hamilton schnappte sich den Solo-Rekord gleich bei der ersten sich bietenden Gelegenheit, nachdem er vor zwei Wochen am Nürburgring zu Schumacher aufgeschlossen hatte. Auch die schnellste Rennrunde auf dem Kurs an der Algarve ging an Hamilton, der in der Gesamtwertung jetzt 77 Punkte vor Bottas in Front liegt. Der Niederländer Verstappen ist Dritter mit 94 Punkten Defizit.