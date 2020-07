Formel 1: Die Gewinner und Verlierer der Spielberg-Woche

Vor einer Woche vereitelte eine umstrittene 5-Sekunden-Strafe noch einen Doppelsieg von Mercedes auf dem Red Bull Ring. Am Sonntag konnte die schwarz lackierten Silberpfeile aber niemand stoppen. Lewis Hamilton feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg, Valtteri Bottas überholte vier Runden vor Schluss Max Verstappen und wurde vor dem Niederländer Zweiter. Gewinner und Verlierer gab es an diesem Wochenende in Spielberg mehrere.

PLUS: Mercedes

Das Team mit dem Stern war diesmal unantastbar. „Wir hatten eine perfekte Strategie“, sagte Lewis Hamilton nach seinem 85. Sieg. „Ich bin dankbar, wieder einmal gewonnen zu haben.“ Valtteri Bottas bleibt in der WM-Wertung in Führung: „Lewis ist von vorne weggefahren. Mehr war für mich nicht möglich.“

PLUS: Hamiltons Wunder-Runde

Die Basis für seinen Sieg hatte Hamilton schon am Samstag im Regen gelegt. „Ganz selten sehen wir Performances, die einfach nicht von dieser Welt sind“, huldigte Mercedes-Teamchef Toto Wolff seinem Star. „Wenn ihr die Aufnahmen anschaut, wie er das Auto am Limit balanciert, Aquaplaning hat, das Gas kontrolliert, das war unglaublich.“ 1,2 Sekunden schneller als die Konkurrenz war Hamilton bei seiner außergewöhnlichen Runde, die an die Taten der ganz großen Helden der Formel 1 erinnerte: Ayrton Senna und Michael Schumacher.