Mateschitz, Wolff und Wurz: Die Formel 1 ist rot-weiß-rot

Zwei Rennen innerhalb von acht Tagen auf einer Strecke. Das gab es noch nie in der 70-jährigen Geschichte der Formel-1-WM. Mit dem Großen Preis der Steiermark (Start 15.10) blickt die Motorsport-Welt ein zweites Mal auf Österreich.

Es ist kein Zufall, dass die Saison 2020 auf dem Red Bull Ring eröffnet wurde. 1963 fand in Zeltweg das erste Formel-1-Rennen statt, seit exakt 50 Jahren dreht der schnellste Kreisverkehr der Welt (mit Unterbrechungen) auf dem Kurs in Spielberg seine Runden.

Die Begeisterung für die Formel 1 ist in Österreich traditionell groß, in keinem anderen Land der Welt haben die TV-Übertragungen einen ähnlich hohen Marktanteil (46 Prozent am vergangenen Sonntag). Zwar warten die Fans seit Christian Klien 2010 auf einen heimischen Fahrer, doch auch 2020 ist die Formel 1 rot-weiß-rot.