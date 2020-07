Spielberg: Lewis Hamilton holt im Starkregen die Poleposition

Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als würde gar nichts gehen in Spielberg. Der prognostizierte Starkregen war gekommen, das Training der Formel 1 am Vormittag fiel ins Wasser, das Rennen der Nachwuchsserie Formel 3 wurde nach etlichen Unfällen abgebrochen. Beim Rennabbruch nach 12 von 24 Runden lag der Österreicher Lukas Dunner auf Platz 16. Der Sieg ging an den Dänen Frederik Vesti.

Nur ein Mercedes drehte Runden

Und auch der geplante Start des Qualifyings der Formel 1 um 15 Uhr war nicht möglich, zu viel Regen stand auf der Strecke. Der einzige, der einige Runden auf dem Red Bull Ring drehte, war der Deutsche Bernd Mayländer im Safety Car von Mercedes.

Womit keiner gerechnet hatte, passierte aber doch noch. Mit 46 Minuten Verspätung ging es in Spielberg los. Alle 20 Autos kämpften sich durch den Regen. „Ich kann gar nichts sehen“, funkte Max Verstappen an die Box. Den Durchblick hatte vorerst nur Sebastian Vettel, der das Feld anführte.