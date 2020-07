Ist ein 18-Jähriger Österreichs nächster Formel-1-Pilot?

Liest man die Gesamtsieger-Übersicht der Formel 3, glaubt man eine aktuelle Formel-1-Ergebnisliste in Händen zu halten – 2017: Lando Norris (heute McLaren), 2016: Lance Stroll (Racing Point), 2014: Esteban Ocon (Renault).

„Wer in der Formel 3 ist, der will natürlich in die Formel 1“, sagt Lukas Dunner zum KURIER. Die Nachwuchsklasse ist eine gute und harte Schule. Zwei Rennen werden pro Wochenende gefahren, das nächste schon am Samstag in Spielberg (10.25 Uhr).

Da die zwanzig Fahrer in nahezu identen Rennwagen sitzen, ist die Klasse eine perfekte Referenz für das Leistungsvermögen der Piloten. Gering sind oft die Zeitunterschiede. Dunner fehlten in seinem ersten Qualifying 0,9 Sekunden auf die Spitze. Mehr als Startplatz 22 war nicht drinnen. In der Formel 1 hätte er mit diesem Zeitabstand seinen Wagen in den Top 5 geparkt.