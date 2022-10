Chaos in Japan: Max Verstappen gewinnt - und ist Weltmeister

"Das sind total gemischte Gefühle", sagte der 25-Jährige. "Das ist unglaublich. Ich hatte in diesem Jahr so ein tolles Auto, das ganze Jahre haben wir uns immer wieder verbessert." Zum Rennen sagte der Niederländer: "Hier in Japan zu gewinnen, zusammen mit Honda, ist unglaublich. Es ist schön, dass es gerade hier geklappt hat. Es hat so stark geregnet, ich habe kaum noch damit gerechnet, dass die Fans hier noch ein Rennen sehen werden. Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko gratulierte: "Das muss nicht sein letzter Titel gewesen sein.

Regenchaos

Die wetterfesten Fans an der Rennstrecke und die Frühaufsteher vor den TV-Geräten in Europa mussten viel Geduld haben an diesem Sonntag. Bei starkem Regen kam es schon in der ersten Runde zu vielen Zwischenfällen. Für Sainz und Albon war der Grand Prix rasch vorbei. Pierre Gasly hatte eine Schrecksekunde, als er mit 250 km/h fast in einen Bergekran gekracht wäre, der bereits auf der Strecke war.