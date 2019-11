Britische Politiker plädieren für Hamiltons Ritterschlag

Charlie Chaplin, Bono Vox, Eric Clapton, Sean Connery, David Beckham - und nun Lewis Hamilton? Geht es nach einigen britischen Politikern, soll der Mercedes-Pilot, der am Sonntag seinen sechsten Formel-1-Titel gewonnen hat, gebührend belohnt werden. Am besten auf der allerhöchsten Ebene.

Wie das britische Blatt Daily Mail berichtet, sollen sich hochrangige Politiker dafür einsetzen, dass der 34-Jährige zum Ritter geschlagen wird. David Richards, Chef der britischen Motorsportbehörde, und Lord Peter Hain, der als Labour-Parteimitglied verschiedene Regierungsämter ausübte, haben demnach bereits einen Brief an den britischen Premierminister Boris Johnson geschrieben, in dem sie für einen Ritterschlag Hamiltons plädieren.