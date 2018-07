Royale Würdigung: Diese Stars wurden von der Queen geadelt

J. K. Rowling (52): 2009 wurde die Schöpferin der Harry Potter-Reihe zum Ritter geschlagen - jedoch nicht in Großbritannien, sondern in Frankreich. Den britischen Ritterorden besitzt die Star-Autorin bereits seit 2001. Ex-Beatle Paul McCartney (76) ist ohnehin seit Jahren auf Du und Du mit der Queen. 1997 wurde Sir Paul McCartney für seine Verdienste im Musikgewerbe sowie für sein großes soziales Engagement zum Ritter geschlagen. Wer Elizabeth II. auf der Filmleinwand ein brillantes Denkmal setzt wie Helen Mirren in "The Queen", der muss dafür natürlich ausgezeichnet werden: Mirren ist seit 2003 eine Dame, ebenso wie ihre Schauspielkollegin Judy Dench. Diese wurde 1970 zum "Officer2 of the Order of the British Empire und 1988 zur Dame of the Order of the British Empire. Oscarpreisträger Sir Anthony Hopkins (80) ist nicht nur ein legendärer Schauspieler, sondern Dank des Ritterschlages von 1993 auch adelig. Der Waliser hat, laut Queen Elizabeth, viel für sein Land getan. Auch "Ghandi"-Darsteller Ben Kingsley (74) ist seit 2002 Sir. Charakterdarsteller Michael Caine (85) trägt seit dem Jahr 2000 ein Sir im Namen.