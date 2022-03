Aerodynamik und Ruhetage: Die wichtigsten Neuerungen der Formel 1

NEU: Aerodynamik

Vielleicht ist es nicht die größte Revolution in der Geschichte der Formel 1, wie manche behaupten. Aber die Aerodynamik-Regeln wurden tatsächlich komplett überarbeitet – und die Teams reagierten mit höchst unterschiedlichen Konzepten, die Autos unterscheiden sich heuer durch mehr als nur die Lackierung. „Es ist eine komplett neue Ära“, sagt Weltmeister Max Verstappen. „Alles kann passieren.“

Das Mindestgewicht (inklusive Fahrer) stieg deutlich an, von 743 auf 798 Kilogramm. Der Anpressdruck des Autos soll vor allem über den Ground Effect erzeugt werden (Grafik). Front- und Heckflügel sind so gestaltet, dass sie möglichst wenig Verwirbelungen (Dirty Air) erzeugen. Durch den neu generierten Abtrieb leiden manche Teams allerdings unter „Porpoising“. Dieser Effekt tritt auf der Geraden auf, wenn das Auto durch den hohen Anpressdruck so weit an den Asphalt gedrückt wird, dass der Abtrieb abreißt und das Auto in die Höhe springt. Dieses Hoppeln ärgert nicht nur die Fahrer, es ist auch ein Sicherheitsproblem. Besonders betroffen ist Mercedes. „Es gibt noch viel zu lernen und zu entdecken“, sagt Motorsportchef Toto Wolff.

NEU: Reifenregel

Nicht nur die Reifen und die Felgen (18 Zoll mit Radkappen statt 13 Zoll) sind neu, sondern auch die Regeln für die Wahl der Reifen. Ab dieser Saison dürfen alle Teams den Reifen frei wählen, mit dem sie ins Rennen gehen wollen.