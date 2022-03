Rivalität und Respekt: Fünf Gründe sich auf die Formel 1 zu freuen

„A NEW ERA“

Plakate mit diesem Schriftzug und einem Rennwagen in den Landesfarben von Bahrain hängen entlang der großen Straßen der Hauptstadt Manama. Zum 18. Mal wird im Königreich ein Grand Prix der Formel 1 ausgetragen, nur 98 Tage nach dem dramatischen WM-Finale 2021 startet die wichtigste Motorsportserie der Welt am Sonntag in ihre nächste Saison mit 22 Rennen. Der Showdown zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in der letzten Runde des letzten Rennens 2021 wird an Spannung nicht mehr zu überbieten sein. Dennoch gibt es zumindest fünf Gründe, sich auf die Formel-1-Saison 2022 zu freuen:

Erbitterte Rivalität

„Wir werden niemals darüber hinwegkommen, das ist nicht möglich“, sagt Toto Wolff noch immer über das Adrenalin-Finale 2021. In der Folge gab es Spekulationen über einen vorzeitigen Rücktritt von Lewis Hamilton, Mercedes baute juristischen Druck auf die FIA auf, Rennleiter Michael Masi wurde abgesetzt. Noch stehen die Ergebnisse der FIA-Untersuchung zum Fall „Abu Dhabi“ aus. Hamilton wünscht sich eine lückenlose Offenlegung. Der Brite möchte verstehen, was für ihn so schiefgelaufen ist. Erst danach könne er „vielleicht wieder nach vorne schauen“. Zweifellos wird der siebenfache Weltmeister mit dem aktuellen Weltmeister wieder um den Titel kämpfen. „Der Titel war nur der Anfang“, sagt Verstappen. Gute Freunde werden die beiden keine mehr, der gegenseitige Respekt ist aber (zumindest vordergründig) vorhanden. „Er ist einer der größten Rennfahrer, die es je gab“, sagt Verstappen über Hamilton. Und der Brite erwidert: „Max ist ein toller Gegner. Es wird Zeit, wieder den Kampf anzunehmen.“